Підрив Каховської ГЕС: експерт оцінив наслідки [ Редагувати ]
У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, яким є потенційний вплив знищення ГЕС на довкілля.
Кажу, як воно є - це катастрофа. Воно не має якогось масштабного впливу на стратегічне значення, наприклад, у зоні бойових дій, але саме як екологічний геноцид, геноцид населення, яке проживає на правому і лівому берегах, це буде вплив на роки наперед. При цьому, правобережна частина Херсонщини буде мати менші наслідки, аніж лівобережна, яку зараз контролюють окупанти. Тобто, вони навмисно зробили навіть гірше тій території, на якій знаходяться їх підрозділи. Саме цей процес для лівобережної Херсонщини матиме більший вплив.
Також він розповів, навіщо вони це зробили:
Важко оцінювати їх дії, тому що вони останнім часом взагалі неадекватно діють. Але декілька місяців тому мене запитували про їх фортифікаційні споруди на лінії оборони, які вони будуть на Херсонщині та у Запорізькій області Тоді я їх характеризував так.. вони багато там риють окопів, все це на батальйонному, бригадному рівні, але головне це все відбувається хаотично. Це говорить про те, що їх командування не розуміє, звідки буде відбуватися наступальні дії, по яким напрямкам, з якою метою та кількістю. Тому все це вони здійснювали у паніці.
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