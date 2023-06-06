У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, яким є потенційний вплив знищення ГЕС на довкілля.

Кажу, як воно є - це катастрофа. Воно не має якогось масштабного впливу на стратегічне значення, наприклад, у зоні бойових дій, але саме як екологічний геноцид, геноцид населення, яке проживає на правому і лівому берегах, це буде вплив на роки наперед. При цьому, правобережна частина Херсонщини буде мати менші наслідки, аніж лівобережна, яку зараз контролюють окупанти. Тобто, вони навмисно зробили навіть гірше тій території, на якій знаходяться їх підрозділи. Саме цей процес для лівобережної Херсонщини матиме більший вплив.

Також він розповів, навіщо вони це зробили: