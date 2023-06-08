Під водою повністю знаходиться вже половина Каховської ГЕС. Друга половина - на 70% в воді. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Під водою повністю знаходиться вже половина станції. Друга половина - на 70% в воді. Земляна ставка між шлюзом та станцією теж уся під водою і підлягає розмиву. І, звичайно, ми розуміємо, що розмив гідроспоруди йде. Рівень в Каховському водосховищі на цю годину вже 12,50. Це нижче мертвої точки - 12,70, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС, для прокачки у їхні ставки воду для охолодження", - зазначив Сирота.

Він додав: "Якщо гребля в нижній частині розрушена до самої основи, до низу, до дна, то тоді ми розуміємо, що це буде русло річки, яке було до затоплення Каховського водосховища. Ширина, яка до підриву була 3,5 км - стане 1-1,2 км, а глибина ми передбачаємо не більше ніж 3м. Будемо бачити, наскільки внизу розрушена дамба. Процес ще може тривати біля 7-8 днів".

Також Сирота розповів, як планують відновлювати Каховську ГЕС в майбутньому.

"Вже розробляється проект щодо побудови перемички, яка розпочнеться як тільки буде деокупована Каховка. Термін будівництва мінімум 2 місяці при роботі 24/7. І демонтувати станцію, щоб потім побудувати нову", - резюмував він.