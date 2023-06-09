Пентагон оголосить про довгостроковий пакет озброєнь для України на суму понад 2 мільярди доларів. До нього увійдуть ракети для ППО.

Очікується, що оголошення про такий пакет Міноборони США зробить у п'ятницю, розповіли представники адміністрації.

Як зазначається, майбутнє оголошення буде зроблено, оскільки військові аналітики говорять про початок очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) кошти підуть на придбання ракетних установок та ракет Hawk, а також двох типів удосконалених ракет ППО Patriot.

За даними видання, однією з них є Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, що виробляється Lockheed Martin Corp. Інша - Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, від виробника Raytheon Technologies Corp. Вона забезпечує покращену можливість вражати балістичні ракети, крилаті ракети або літаки супротивника на додаток до ракети PAC-3.