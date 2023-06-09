На Землю опуститься сильна магнітна буря: названо дату [ Редагувати ]
У червні 2023 року очікується наближення кількох магнітних бур, які будуть мати різну силу геоударів. Деякі з них проявлятимуться дуже відчутно. Одна з них прийде вже завтра, 10 червня.
Магнітні бурі виникають внаслідок пошкоджень магнітного поля Землі, спричинених спалахами на Сонці. Зміни в магнітному полі можуть впливати на здоров’я людей і навіть на мобільний зв’язок.
Існують люди, які особливо чутливі до таких змін у магнітному полі і відчувають навіть найменші коливання. Цим особам особливо важливо дбати про своє самопочуття у період небезпечних днів.
Під час магнітної бурі 10 червня 2023 року людей захлеснуть апатія, тривога, дратівливість, загостряться хронічні хвороби.
Як зменшити вплив магнітної бурі
- У період магнітної бурі краще відмовитись від фізичних навантажень і пити більше води.
- Рекомендується зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі і натомість надавати перевагу сезонним фруктам, овочам та зелені.
- Доцільно відмовитися від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, замість них збільшуючи споживання води, зеленого чаю та компотів.
- Варто більше часу проводити на свіжому повітрі. Якщо неможливо вийти на вулицю, принаймні регулярно провітрювати приміщення.
- Перед сном рекомендується прийняти контрастний душ.
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