У червні 2023 року очікується наближення кількох магнітних бур, які будуть мати різну силу геоударів. Деякі з них проявлятимуться дуже відчутно. Одна з них прийде вже завтра, 10 червня.

Магнітні бурі виникають внаслідок пошкоджень магнітного поля Землі, спричинених спалахами на Сонці. Зміни в магнітному полі можуть впливати на здоров’я людей і навіть на мобільний зв’язок.

Існують люди, які особливо чутливі до таких змін у магнітному полі і відчувають навіть найменші коливання. Цим особам особливо важливо дбати про своє самопочуття у період небезпечних днів.

Під час магнітної бурі 10 червня 2023 року людей захлеснуть апатія, тривога, дратівливість, загостряться хронічні хвороби.

Як зменшити вплив магнітної бурі