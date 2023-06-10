росія в ніч на 10 червня атакувала Полтавську область. Окупанти вдарили по військовому аеродрому "Миргород".

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

За його словами, рф використала для атаки балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також іранські дрони-камікадзе. Лунін зазначив, що пошкоджена інфраструктура аеродрому й техніка.

Пожежу після атаки локалізували. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

"Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає", - додав Лунін.