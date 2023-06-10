Окупанти вдарили ракетами і дронами по Полтавщині: атакували аеродром [ Редагувати ]
росія в ніч на 10 червня атакувала Полтавську область. Окупанти вдарили по військовому аеродрому "Миргород".
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
За його словами, рф використала для атаки балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також іранські дрони-камікадзе. Лунін зазначив, що пошкоджена інфраструктура аеродрому й техніка.
Пожежу після атаки локалізували. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та перевезення техніки в безпечні місця дислокації.
"Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає", - додав Лунін.
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