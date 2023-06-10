Російські загарбники не відкривають гуманітарні коридори для евакуації людей з затоплених населених пунктів на окупованій Херсонщині. Точної інформації щодо кількості людей немає, але наразі підтоплено 35 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нам вдалося евакуювати більше 2,5 тисяч людей. Це тільки за останні дні. Евакуація продовжується, але треба розуміти, що обстріли посилюються, а також висока вода. яка тримається. І коли ми говоримо про тимчасово окуповані території, ворог дійсно не відкриває гуманітарні коридори і люди залишаються там у небезпеці.

Точної інформації щодо кількості людей немає, але ми говоримо про 35 населених пунктів, які на тимчасово окупованій території залишаються в небезпеці. Це Гола Пристань, Олешки...

Станом на сьогодні евакуація триває і є можливість допомогти людям. Однак нажаль в силу певних обставин чи нерозуміння загроз, які на сьогодні є, люди залишаються на місцях. Вони приймають рішення не евакуйовуватись. Будь-ласка, зважтеся евакуюватися!

Крім високої води, яка точно зійде з часом, залишається боротьба з наслідками. Крім цього, є мінна небезпека, міни дрейфують і ми не знаємо де і коли вони можуть завдати шкоди. Також говоримо про санітарно-епідеміологічну небезпеку.

Зараз зону стихійного лиха оцінюють у 600 квадратних кілометрів. Щоб навіть порівняти я дивилася в гуглі - це Сінгапур. Це фактично територія Сінгапуру, яку зараз потрібно очистити і подолати наслідки рукотворного, вчиненого росіянами лиха. На сьогодні нам невідомо ще, які території буде неможливо відновити.