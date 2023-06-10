Війська рф дозволяють залишати затоплені населені пункти тимчасово окупованої Херсонської області лише людям із російськими паспортами.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"У населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки вчиненого ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів лише людям із російськими паспортами", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що окупанти силою виганяють зі своїх вцілілих жител людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.