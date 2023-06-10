Зеленський про реакцію світу на підрив ГЕС: ганебна байдужість, яка заохочує терористів [ Редагувати ]
У світі на деяких рівнях є ганебна байдужість до екоциду та людської трагедії, які сталися через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є ганебна байдужість до екоциду та людської трагедії, спричинених російським терактом на Каховській ГЕС. Коли міжнародні організації, які повинні захищати життя, навіть за тиждень не встигають сформувати та відправити рятувальну місію на окуповану територію", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що деякі світові суб'єкти не наважуються вийти з чіткими та сильними заявами, які б засуджували черговий російський злочин.
"Терористи просто підживлюються цією слабкістю, цією байдужістю. Вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо. Тиснемо та спонукаємо, щоб міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти", - заявив президент.
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