У Львівській області затопило селище [ Редагувати ]
У суботу, 10 червня, у Львівській області через негоду стався потоп. У результаті затопило селище Східниця. Про це повідомляє Міністерства внутрішніх справ Telegram.
Через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів. Сталося підтоплення смт Східниця.
При цьому наголошується, що з підтоплених будинків врятовано 15 осіб.
Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств. Для ліквідації наслідків задіяно всі екстрені служби.
Крім цього, в селі Урич Стрийського району розмито дорогу.
На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села.
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