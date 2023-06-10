У суботу, 10 червня, у Львівській області через негоду стався потоп. У результаті затопило селище Східниця. Про це повідомляє Міністерства внутрішніх справ Telegram.

Через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів. Сталося підтоплення смт Східниця.

При цьому наголошується, що з підтоплених будинків врятовано 15 осіб.

Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив, що внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств. Для ліквідації наслідків задіяно всі екстрені служби.

Крім цього, в селі Урич Стрийського району розмито дорогу.