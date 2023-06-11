Окупанти підірвали Каховську ГЕС з метою вивільнення необхідних резервів. Ворог переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. Про це повідомляється у Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

Як пояснила заступник міністра оборони, враховуючи втрати та обмеженість в резервах, а також розуміючи нездатність стримати наступ наших воїнів на різних напрямках, російське командування вирішило "звузити" географію активних дій ЗСУ.

Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

Підривом ГЕС росія намагається відволікти частину сил та ресурсів Збройних сил України на ліквідацію техногенної катастрофи та унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.