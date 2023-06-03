В Броварах Київської області 19-річна дівчина вийшла на колію перед електричним потягом. Про це повідомляється у Telegram-каналі поліції Київської області.

За даними поліції, о 18:45 годині до них надійшло повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що електропотяг рухався в бік Броварів, як зненацька на колії вийшла 19-річна дівчина.

Машиніст застосував екстрене гальмування, проте вчасно зупинитися не вдалося. Остання від тілесних ушкоджень загинула на місці.

Нині на місці події працює поліція.