Російські окупанти продовжують чинити злочини проти українського народу. Вчинки окупантів не можна порівняти навіть зі звірами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей… Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, мої співчуття рідним і близьким", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що ще десять людей були поранені, із них двоє поліцейських.

Він наголосив, що евакуація проводилась з села Кардашинка, що знаходиться на окупованому лівобережжі Херсонської області.

"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще в затоплених містах і селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати… Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - підкреслив президент.