Збройні сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулись на Запорізькому та Донецькому напрямках. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Ситуація в Харківській та Луганській областях

11 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ російських військ поблизу Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). російський військовий блогер заявив, що російські війська ведуть важкі бої поблизу населеного пункту.

російські "воєнкори" стверджували, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Веселого (30 км на південь від Кремінної). Міністерство оборони росії (МО) заявило, що російські війська обстріляли українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Мовчанового Харківської області (11 км на північний схід від Куп’янська) та Торського Донецької області (14 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута 11 червня. російські військові блогери стверджували, що українські сили атакували поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), і що підрозділи російського спецназу намагаються відкинути українські сили з позицій поблизу Кліщіївки.

"Воєнкор" заявив, що російські сили відбили дві українські атаки на напрямку Соледар-Бахмут. Він стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута). Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російську наземну атаку поблизу Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки) станом на 11 червня.

Міністерство оборони росії стверджує, що російські війська відбили вісім українських наземних атак поблизу Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Мар’їнки (південно-західна околиця Донецька).

російське джерело стверджувало, що 10 червня українські війська здійснили контратаки поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки). російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалу наземну атаку поблизу Сіверного 11 червня.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На опублікованих 11 червня кадрах видно, що російський 10-й танковий полк (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) продовжує діяти поблизу Авдіївки.