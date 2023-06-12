Помер Сильвіо Берлусконі [ Редагувати ]
Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі помер у віці 86 років. Про це повідомляє газета Corriere della Sera.
За інформацією видання, Берлусконі помер у лікарні San Raffaele у Мілані, куди був госпіталізований 9 червня.
Сильвіо Берлусконі - засновник і незмінний лідер партії "Вперед, Італія". Він тричі очолював уряд.
На початку квітня після госпіталізації з запаленням легень з'ясувалося, що політик страждав від хронічного мієломоноцитарного лейкозу (раку крові), на тлі якого розвинулася легенева інфекція.
Через захворювання він проходив курс хіміотерапії. Берлусконі пролежав тоді у міланській клініці "Сан-Раффаеле" більше місяця, і був знову госпіталізований 9 червня.
Сильвіо Берлусконі та володимир путін вважаються друзями. Вони неодноразово зустрічалися, у тому числі після того, як Берлусконі перестав обіймати державні посади в Італії. Берлусконі називав законною окупацію Криму і неодноразово відвідував півострів разом із путіним.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року Берлусконі заявив, що розчарований рішенням володимира путіна розпочати вторгнення в Україну і звинуватив російську армію у воєнних злочинах.
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