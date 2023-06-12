ЗСУ отримали 17 машин Медведчука та Козака (відео) [ Редагувати ]
Працівники Державного бюро розслідувань передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Про це повідомляє ДБР.
Вартість транспортних засобів становить $1,1 млн. Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.
Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.
За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).
Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.
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