Працівники Державного бюро розслідувань передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Про це повідомляє ДБР.

Вартість транспортних засобів становить $1,1 млн. Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.