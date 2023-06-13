ЗСУ знищили чотири роти окупантів і шість танків на одному напрямку [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові за добу знищили майже чотири роти окупантів, також вдалося підбити 4 одиниці БМП та 6 танків росіян.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Таврійському напрямку Сили оборони системно знищують російську живу силу та їх техніку. Наші воїни роблять все, щоб вибивати ворога з позицій", - йдеться у повідомленні.
За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1504 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти.
Знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки противника:
- Вертоліт Ка-52,
- 6 танків,
- 4 одиниці БМП,
- 3 МТЛБ,
- гаубиця 2С19 "Мста-С",
- гаубиця 2А65 "Мста-Б",
- самохідну артилерійську установку 2С1"Гвоздика",
- самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація",
- зенітний ракетний комплекс "Тор",
- зенітний ракетний комплекс "Бук-М2",
- БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Ластівка-М".
"Також було знищено склад з боєприпасами ворога", - додав Тарнавський.
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