Зеленський про удар по Кривому Рогу: в одній з ракет були іноземні компоненти [ Редагувати ]
Росія продовжує користуватися іноземними технологіями для вироблення своїх ракет. Їх виявили в одному зі снарядів, який ударив по Кривому Рогу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Якщо взяти одну з ракет, що вдарили по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, - вироблені в інших країнах", - зазначив глава держави.
Він додав, що сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Їм надали перелік компаній, які надають Росії компоненти для вбивств.
"Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обдурити світ, теж у всіх у світі є. Ми чекаємо на висновки і швидкі дії, які зупинять ракетний терор", - підкреслив Зеленський.
За словами глави держави, Україна вже запровадила санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Відповідні обмеження мають бути введені на глобальному рівні, а кожен шлях обходу санкцій повинен каратися на глобальному рівні.
Президент наголосив, що експортний контроль за критичними елементами має бути максимально посилено.
"Якщо хтось виступає посередником або працює разом з Росією, щоб терористи могли далі підривати будинки і вбивати людей, то такі суб'єкти, бізнес або держава заслуговують на реакцію світу у відповідь... Це однозначно дешевше один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові та нові ракети для ППО", - додав Зеленський.
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