Кількість жертв після удару по Кривому Рогу знову зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв після обстрілу Кривого Рогу у вівторок, 13 червня, зросла до 12 людей. Вночі в лікарні помер чоловік, що отримав сильні опіки.
Про це повідомляє в Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"На жаль, жертв уже 12 - вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим", - розповів він
Вілкул Нагадав, що сьогодні в місті оголошено День жалоби за загиблими після російського удару.
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