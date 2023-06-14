Зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 31 людину - ОВА [ Редагувати ]
З нещодавно деокупованих Збройними силами України сіл у Донецькій області евакуювали 31 людину. Мова про Благодатне, Сторожеве, Нескучне та Макарівку.
Про це повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу.
"Зараз проходить евакуація населення, яке лишилося в цих населених пунктах. Загальна кількість людей, які доправлені до місць, де їм надається медична, психологічна допомога, продукти харчування, складає 30 осіб з вказаних населених пунктів, з них одна людина з інвалідністю", - сказав Кириленко.
Він зазначив, що для евакуйованих людей, а це в основному люди похилого віку, підготовлені місця для їх довготривалого перебування за межами області. Тому що немає жодного населеного пункту в регіоні, щоб життя та здоров’я жителів було б в безпеці.
"Мова не йде - хто хоче їхати, хто не хоче, всіх забираємо та евакуйовуємо. Спочатку евакуйовуємо у певний стабілізаційний пункт на території області, де їм надається допомога, і далі вже за межі області", - уточнив глава ОВА.
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Населений пункт Макарівка, що на Донеччині, звільнено. Про це повідомила 35 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла. Наразі в населеному тривають стабілізаційні дії