Повітряна тривога по всій Україні: повідомляється про зліт МіГ-31К [ Редагувати ]
У середу, 14 червня, у Києві та всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Станом на 20:23 тривогу оголошено у всіх регіонах України.
При цьому у Київській міській державній адміністрації закликали мирних жителів пройти в укриття.
Моніторингові канали пишуть про зліт МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
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