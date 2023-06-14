У середу, 14 червня, у Києві та всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Про це свідчить карта повітряних тривог.

Станом на 20:23 тривогу оголошено у всіх регіонах України.

При цьому у Київській міській державній адміністрації закликали мирних жителів пройти в укриття.

Моніторингові канали пишуть про зліт МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".