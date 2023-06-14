росія тримала майже 7 років: до України повернувся політв'язень Зехтей [ Редагувати ]
До України повернувся колишній політв'язень Андрій Захтей, якого росія майже 7 років тримала за ґратами. Про це повідомляє "Суспільне".
Сьогодні вночі на російсько-латвійському кордоні Захтея зустріла делегація Посольства України в Латвії.
Видання повідомляє, що коли Захтея заарештували його дочці було 7 місяців, зараз дівчинці 7 років.
Андрій Захтей був затриманий ФСБ росії у серпні 2016 року. Тоді російська спецслужба оголосила про затримання в анексованому Криму групи нібито українських диверсантів, які немов би готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували у московському СІЗО у Лефортово, після - повернули до Криму.
російські спецслужби заявили, що затримані у цій справі Євген Панов та Андрій Захтей планували вчинити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років та 6 місяців колонії суворого режиму, а також штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).
Влада України заперечувала російські звинувачення на адресу українців і називала їх провокацією російських спецслужб.
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