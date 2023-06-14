Пропагандисти рф активно публікує відео в мережі, де є натяк на підрив Запорізької АЕС. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram.

Таким чином ворог намагається залякати українців.

У ЦПД уточнюють, що у ролику росіяни показали вибух на Кримському мосту, підрив "Північного потоку-2" та також підрив Каховської ГЕС. Закінчується відео фотографією Запорізької АЕС та датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на території станції.

У Центрі наголошують, що такі дії росіян мають дві мети: