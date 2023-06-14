Окупанти натякнули на теракт на Запорізькій АЕС [ Редагувати ]
Пропагандисти рф активно публікує відео в мережі, де є натяк на підрив Запорізької АЕС. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram.
Таким чином ворог намагається залякати українців.
У ЦПД уточнюють, що у ролику росіяни показали вибух на Кримському мосту, підрив "Північного потоку-2" та також підрив Каховської ГЕС. Закінчується відео фотографією Запорізької АЕС та датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на території станції.
У Центрі наголошують, що такі дії росіян мають дві мети:
- зняти з себе відповідальність за вчинене та звинуватити в усіх вищезгаданих діях Україну;
- залякати українців можливими терактами.
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