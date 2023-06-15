Росіяни заявили про збиття безпілотників в Криму [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому росією Криму ППО окупантів, нібито, збила 9 безпілотників, вночі 15 червня.
Про це повідомляє так званий "глава" Криму сергій аксьонов в Telegram.
Росіянин заявив, що вночі та вранці 15 червня, над Кримом було зафіксовано 9 БПЛА, сили протиповітряної оборони російської федерації, буцімто, збили 6 з них, а ще 3, нібито, були посаджені засобами РЕБ.
"Один безпілотник здетонував у Червоногвардійському районі, село Докучаєве", - заявив аксьонов.
по темі
Російська окупаційна армія, вночі 15 червня, атакувала Одеську область безпілотними літальними апаратами
З нещодавно деокупованих Збройними силами України сіл у Донецькій області евакуювали 31 людину. Мова про Благодатне, Сторожеве, Нескучне та Макарівку
В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав травм
Росія продовжує користуватися іноземними технологіями для вироблення своїх ракет. Їх виявили в одному зі снарядів, який ударив по Кривому Рогу
Міжнародна агенція з атомної енергії планує відправити до України місію, яка буде займатись оцінкою наслідків підриву Каховської ГЕС