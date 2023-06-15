У росії влаштували "суд" над 22 українськими військовополоненими - AP [ Редагувати ]
На півдні росії у середу відбувся "суд" над понад 20 українськими військовими. Вони захищали Маріуполь і потрапили у ворожий полон у травні 2022 року.
За інформацією видання, росіяни влаштували судилище над бійцями "Азову". Мова йде про 22 українських військовополонених.
Країна-агресор цинічно звинувачує українських захисників у так званій "причетності до терористичної організації" та "участі в акціях з повалення влади у "ДНР".
"У разі визнання їх винними "азовцям" загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення", - повідомило видання.
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