На півдні росії у середу відбувся "суд" над понад 20 українськими військовими. Вони захищали Маріуполь і потрапили у ворожий полон у травні 2022 року.

За інформацією видання, росіяни влаштували судилище над бійцями "Азову". Мова йде про 22 українських військовополонених.

Країна-агресор цинічно звинувачує українських захисників у так званій "причетності до терористичної організації" та "участі в акціях з повалення влади у "ДНР".

"У разі визнання їх винними "азовцям" загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення", - повідомило видання.