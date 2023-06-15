У четвер, 15 червня, українські військові збили російський гвинтокрил КА-52.

Про це повідомила у Facebook прес-служба 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ імені контр-адмірала Михайла Білінського.

Зазначається, що гвинтокрил був збитий силами бійців бригади - подробиці операції поки що не відомі.

Гвинтокрил КА-52 "Алігатор" стоїть на озброєнні російської армії з 2011 року: це подальший розвиток КА-50 "Чорна акула", створеного в СРСР. Вартість цього гвинтокрила становить 16 млн доларів, тоді як середня пенсія росіян у 2023 році склала 21,8 тис рублів.