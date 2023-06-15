Міністерство закордонних справ росії викликало посла Канади на знак протесту проти конфіскації літака Ан-124 у Торонто. При цьому відомство заявило, що російсько-канадські відносини перебувають "на межі розриву".

Про це повідомляє Reuters.

У МЗС заявили заступнику посла Канади в москві Брайану Ебелю, що розглядає арешт літака як "цинічну крадіжку".

"Русофобська політика Канади спричинить найсерйозніші наслідки для російсько-канадських відносин, які перебувають на межі розриву з вини адміністрації Трюдо", - ідеться в заяві відомства.

Представник Міністерства закордонних справ Канади визнав стурбованість Москви і підтвердив "непохитну" підтримку Оттавою українців.

"Ми ясно дали зрозуміти. Ті, хто сприяв, підтримував і отримував вигоду з війни росії в Україні, будуть притягнуті до відповідальності", - ідеться в заяві прес-секретаря МЗС Канади.

Нагадаємо, літак АН-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Дніпро" прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну. Однак він не зміг покинути Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту.

Відтоді російський літак стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч доларів за простій.