У росії трапилась істерика через конфіскацію Ан-124 [ Редагувати ]
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Міністерство закордонних справ росії викликало посла Канади на знак протесту проти конфіскації літака Ан-124 у Торонто. При цьому відомство заявило, що російсько-канадські відносини перебувають "на межі розриву".
Про це повідомляє Reuters.
У МЗС заявили заступнику посла Канади в москві Брайану Ебелю, що розглядає арешт літака як "цинічну крадіжку".
"Русофобська політика Канади спричинить найсерйозніші наслідки для російсько-канадських відносин, які перебувають на межі розриву з вини адміністрації Трюдо", - ідеться в заяві відомства.
Представник Міністерства закордонних справ Канади визнав стурбованість Москви і підтвердив "непохитну" підтримку Оттавою українців.
"Ми ясно дали зрозуміти. Ті, хто сприяв, підтримував і отримував вигоду з війни росії в Україні, будуть притягнуті до відповідальності", - ідеться в заяві прес-секретаря МЗС Канади.
Нагадаємо, літак АН-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Дніпро" прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну. Однак він не зміг покинути Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту.
Відтоді російський літак стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч доларів за простій.
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