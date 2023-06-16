Росія запустила "Калібри" з Чорного моря [ Редагувати ]
Українців попередили про загрозу ракетної атаки 16 червня. Росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Після 11:00 сигнали повітряної тривоги пролунали у Києві та західних областях.
Моніторингові групи повідомляють, що є загроза ракетної атаки для Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської та Вінницької областей.
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