Співробітники Служби безпеки України затримали чергового колаборанта. Зрадник займався підготовкою нового ракетного удару росії по Вінниці. Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.

Завдання щодо підготовки нового ракетного удару колаборант отримав від російської спецслужби на початку червня поточного року. Для його виконання зрадник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

Колаборант розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони й присутності там українських захисників. Також він "підказував" ворогу "пріоритетність" об’єктів, по яких росія готувала удари із використанням ракет та дронів-камікадзе.

За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію росії. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Відповідно до "інструкції" російської спецслужби зрадник повинен був переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій.

Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання завдань.