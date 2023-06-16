У пʼятницю, 16 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у столиці пролунав вибух. Пізніше зʼявилось уточнення від мера.

В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.

"У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає", - додав він.