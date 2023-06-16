Атака на Київ: Кличко повідомив деталі вибуху у Подільському районі [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у столиці пролунав вибух. Пізніше зʼявилось уточнення від мера.
В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею.
"У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає", - додав він.
Дякую нашим захисникам - силам ППО!
по темі
Окупанти вночі 30 травня атакували Київ дронами, кількість постраждалих зросла
У пʼятницю, 16 червня, під час масованої атаки по Києву сили ППО збили 12 ракет
Британія, Данія, Нідерланди та США передадуть Україні сотні ракет для систем ППО Постачання техніки вже розпочалося і буде завершено протягом кількох тижнів, йдеться в спільній заяві країн
У Києві планують встановити близько 250 модульних наземних укриттів
Уночі 11 червня російські окупанти атакували прифронтові зони в Харківській та Сумській областях
У пятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Збройним Силам України на $2,1 млрд. Зброя та боєприпаси не будуть поставлені негайно зі складів, на цю суму укладатимуться контракти з виробниками