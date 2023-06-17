Збірна України з футболу перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024 - 3:2. Українці програли перший тайм 0:2, однак забили три м'ячі після перерви.

На 30-й хвилині арбітр призначає пенальті за гру рукою від Миколи Матвієнка. Перший гол у ворота Анатолія Трубіна забив Еніс Барді.

На 39-й хвилині Україна пропустила другий гол - дальнім ударом пробив Еліф Ельмас - 0:2. З таким рахунком команди пішли на перерву.

На 62-й хвилині Україна відіграла один м'яч. Після подачі з кутового від Циганкова відзначився Ілля Забарний - 1:2.

На 67-й хвилині Україна зрівнює рахунок. Простріл Михайла Мудрика дальнім ударом у дальній нижній кут замкнув Юхим Конопля - 2:2.

На 83-й хвилині Україна виходить вперед. Навіс у штрафний майданчик від Михайла Мудрика головою замкнув Віктор Циганков - 3:2.

Таким чином збірна України з футболу здобула надвольову перемогу у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії - 3:2. Це перші набрані очки України у відборі Євро-2024.

Це був перший офіційний поєдинок команди під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

Нагадаємо, синьо-жовті виступають у групі С разом із командами Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Дві найкращі збірні отримають прямі путівки на форум до Німеччини. Утім, для учасників ще буде шанс пробитися на чемпіонат через плей-оф Ліги націй.

Наступний матч Україна зіграє проти Мальти у понеділок, 19 червня.