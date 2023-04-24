Збірна України з футболу продовжить виступи у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Він послався на лист-роз’яснення від Міністерства молоді та спорту України, яке дозволяє національній збірній виступати в одному турнірі з росіянами та білорусами.

Від себе додам, що вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні. Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії.

13 квітня на сайті Міністерства спорту з'явився наказ, який забороняє збірним України змагатися на турнірах, де будуть присутні спортсмени з росії та/чи Білорусі.

Згідно з цим документом, обмеження на участь стосуються усіх представників національних збірних України з олімпійських, а також неолімпійських та паралімпійських видів спорту.

Пізніше заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний пояснив, що участь збірної України в одному відбірковому турнірі з Білорусією не суперечить новому наказу відомства, оскільки команди розведені по різним кваліфікаційним групам.