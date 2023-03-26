Євро-2024: збірна України програла Англії стартовий матч відбору [ Редагувати ]
У неділю, 26 березня, виїзною поразкою від збірної Англії розпочала кваліфікацію перед чемпіонатом Європи 2024 року національна команда України.
Англія перемогла Україну з рахунком 2:0.
Україна займає проміжне останнє місце в турнірній таблиці групи C. Англія - абсолютний лідер з 6 очками.
- Євро-2024, кваліфікація, група C, 2-й тур
- Англія – Україна – 2:0
- Голи: Кейн, 37, Сака, 40
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