Росіяни розмістили комплекс "БАЛ" у тимчасово окупованому Криму [ Редагувати ]
Російські військові розмістили береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 "Бал" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".
"На під'їзді до Севастополя сьогодні помічено пускову установку комплексу "Бал", - ідеться в повідомленні.
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