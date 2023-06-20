"Українські воїни дадуть відповідь": Зеленський про обстріл рятувальників у Херсоні [ Редагувати ]
Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники, які займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться у заяві.
За словами президента, українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість.
"Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає й ніколи не буде", - сказав Зеленський.
Зараз українські військові на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Президент сказав, що захист від терору - це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну.
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