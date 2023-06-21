Національний банк України заборонив банкам та обмінним пунктам відмовляти клієнтам в обміні пошкоджених купюр, справжність яких підтверджена. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Жодних. Нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено (!) встановлювати будь-які подібні обмеження.

Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 "білих" доларів на 90 "синіх" - це не просто грубе порушення, це - аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни.

Щоб унеможливити подібні недоброчесні спекуляції та мінімізувати непорозуміння, Національний банк ухвалив зміни до своєї "нормативки" - скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

Це значить, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник!

До представників банків та небанківських установ донесено принципову позицію НБУ, тож у разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства. За такими фактами встановлюється посилений контроль та вживатимуться адекватні заходи впливу.

Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і суттєві штрафи у розмірі до 400 000 гривень для банків, які незабаром будуть збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ.

Звертаюся до громадян: банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є ДІЙСНИМИ, отже, ви можете обмінювати їх на гривні в будь-який час. Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот - безпідставні.

У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи.

Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку. Детальну інформацію про оформлення звернення до Національного банку можна знайти тут.