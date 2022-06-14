Українці можуть зіткнутися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Але в такому випадку не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете звернутися в будь-який банк України або регіональні підрозділи грошового обігу Нацбанку, де вам їх обміняють. Також у Нацбанку розповіли, які правила обміну діють для касирів і працівників підприємства, які працюють з готівкою.

Касир банку повинен без жодних обмежень приймати для обміну банкноти:

які мають ознаки значного зносу або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви і надрізи, отвори, відірвані краї або кути;

які зберегли цілу частину площею не менше 55% своєї початкової площі;

розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглися обидва однакових номери і серія, і загальна площа цих частин не менше 55% початкової площі банкноти.