Пошкоджені купюри: де і як обміняти [ Редагувати ]
Українці можуть зіткнутися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Але в такому випадку не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете звернутися в будь-який банк України або регіональні підрозділи грошового обігу Нацбанку, де вам їх обміняють. Також у Нацбанку розповіли, які правила обміну діють для касирів і працівників підприємства, які працюють з готівкою.
Касир банку повинен без жодних обмежень приймати для обміну банкноти:
- які мають ознаки значного зносу або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви і надрізи, отвори, відірвані краї або кути;
- які зберегли цілу частину площею не менше 55% своєї початкової площі;
- розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглися обидва однакових номери і серія, і загальна площа цих частин не менше 55% початкової площі банкноти.
Працівник підприємства, що працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети та рекомендує споживачам звернутися до будь - якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки.
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