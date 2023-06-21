Нічна атака на Україну: ППО знищила усі дрони [ Редагувати ]
В ніч на середу, 21 червня, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Усі шість повітряних цілей було знищено силами ППО. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що по ворожим дронам "відпрацювали" Повітряні сили Хмельницької області.
Крім цього, за 20 червня Сили оборони України збили 4 розвідувальних БПЛА різних типів.
Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.
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