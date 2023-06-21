В ніч на середу, 21 червня, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Усі шість повітряних цілей було знищено силами ППО. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що по ворожим дронам "відпрацювали" Повітряні сили Хмельницької області.

Крім цього, за 20 червня Сили оборони України збили 4 розвідувальних БПЛА різних типів.