У середу, 21 червня, кримські гауляйтери заявили про нібито "пошкодження" залізниці в районі Феодосії. Про це повідомляється у Telegram-каналі так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби.

При цьому "радник" Аксьонова Олег Крючков додав, що "у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички".