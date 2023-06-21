Блінкен пообіцяв Україні $1,3 млрд допомоги [ Редагувати ]
США нададуть Україні додатково $1,3 млрд допомоги. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив на конференції щодо відновлення України за участю представників 61 країни.
США нададуть Україні додатково $1,3 млрд..., ми інвестуємо майже $520 млн у відновлення енергетики.
Блінкен також зазначив, що США виділять "$657 млн на модернізацію залізниць, аеропортів та іншої важливої інфраструктури, яка з'єднує країну [Україну] з Європою", "$100 млн - на цифровізацію митної системи... та боротьбу з корупцією" та $35 млн на допомогу українському бізнесу.
Світовий Банк оцінював відновлення України як мінімум у $411 млрд. У березні група країн-кредиторів України продовжила мораторій на погашення боргу країни до 2027 року. До цього часу діятиме програма Міжнародного валютного фонду з екстреної допомоги Києву.
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