Група країн-кредиторів України, до якої входять всі держави "Великої сімки" G7, продовжила мораторій на погашення боргу до 2027 року, допоки діятиме програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) з екстреної допомоги Києву.

Угода кредиторів була погоджена у четвер, 23 березня. Раніше цього тижня МВФ також погодив надання Україні кредитної програми на $15,6 млрд, що є першим за всю історію фонду кредитом, виділеним країні, де тривають бойові дії.

Члени Групи кредиторів також закликали інших двосторонніх кредиторів України провести реструктуризацію боргів.

Міністерство фінансів України заклало у проект бюджету на 2023 рік дефіцит $38 млрд.

У жовтні фонд виділив Україні $1,3 млрд на потреби, пов'язані з фінансуванням платіжного балансу, зокрема у сфері продовольства. Світовий банк 1 жовтня погодився надати Україні $530 млн під гарантії Британії та Данії.