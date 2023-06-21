США закуплять для України ракети AMRAAM [ Редагувати ]
США уклали контракт з компанією Raytheon Missiles and Defense на виробництво вдосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM на суму понад $1,1 млрд. Про це повідомляє Пентагон. За умовами контракту частину вироблених ракет США поставлять Україні.
Цей контракт включає несекретні іноземні військові продажі (ракет AMRAAM - ред.) Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канаді, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландам, Норвегії, Катару, Саудівській Аравії, Сінгапуру, Південній Кореї, Іспанії, Швейцарії, Україні та Великій Британії, що становить приблизно 39% вартості контракту.
AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Вартість однієї ракети варіюється в залежності від модифікації від $1,2 млн до $1,97 млн.
Ракети будуть виробляти у місті Тусон у штаті Техас. Виробництво планують завершити до 31 січня 2027 року. Контракт також передбачає створення телеметричної системи AMRAAM, початкових та польових запчастин, а також інші заходи щодо інженерної підтримки виробництва.
У жовтні 2022-го та в січні поточного року США постачали в Україну ЗРК NASAMS, оснащені ракетами AMRAAM. Про постачання Україні ракетних комплексів, оснащених цими ракетами, минулого року також повідомляла Велика Британія.
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