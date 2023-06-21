Український дрон-камікадзе знищив російський ЗРК "Тор-2М" за $25 млн (відео) [ Редагувати ]
Український дрон-камікадзе знищив на Сватівському напрямку російський ЗРК "Тор-2М" за $25 млн. Про це повідомив Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
Ураження ЗРК "Тор-2М" FPV-дроном бійцями роти ударних БпАК "Ахіллес". Дроном-камікадзе було уражено одну з найпріоритетніших цілей - російський ЗРК "Тор-2М", призначений для протиповітряної і протиракетної оборони, вартістю близько 25 млн доларів.
ЗРК "Тор-М2" призначений для відбиття масованих ударів високоточної зброї. Росіяни стверджують, що це єдиний у світі комплекс, який здатний гарантовано вражати повітряні цілі на ходу, що дозволяє швидко змінювати позицію та одразу ж уникати ворожого вогню у відповідь.
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