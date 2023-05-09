У рамках проекту "Армія дронів" для Збройних сил України закупили 3,5 тисячі безпілотників і майже 2,5 тисячі уже виконують завдання на фронті. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

На сьогодні нами укладено контрактів у рамках "Армії дронів" з допомогою фандрайзингової платформи UNITED24 на понад 4 млрд грн, закуплено 3,5 тисяч безпілотників і майже 2,5 тис. уже знаходяться в Збройних силах.

Нещодавно для українських захисників закупили 300 дронів Mavic 3. Їх уже відправили на фронт.

На ці 300 безпілотників Mavic 3 збирав гроші Монобанк і його власник. Вони зібрали їх за дві доби. Було зібрано 60 мільйонів гривень. І ці безпілотники вже передані військовим, вони були поставлені протягом тижня і вже воюють на фронті, допомагають нашим захисникам. На сьогодні Mavic 3 - це наймасовіший і найефективніший дрон для короткої розвідки на дистанції до 5 км. Він має термальну камеру, його легко використовувати вночі і саме для цього ого закуповували, щоб їх було легко використовувати в будь-яку погоду. Українські аналоги ми також закуповуємо і вони будуть направлені. Українські винахідки, якщо на початку повномасштабного вторгнення мали десь близько 30 компаній, які розробляли дрони, то на сьогодні маємо близько ста компаній, які вироблять. І лише у перших 35 компаній ми закуповуємо протягом цього і наступного місяця і далі закуповуємо абсолютно все що виробляється, і для цього уряд виділив кошти близько 40 млрд гривень. Саме для закупівлі дронів українського виробництва. І це наше майбутнє, дрони допомагають зберегти життя наших воїнів.

За останні півроку у рамках проекту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів безпілотників, розповів Юрій Щиголь.