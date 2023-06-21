У 2023 році під індексацію пенсій не потрапляють працюючі пенсіонери, яким вже збільшили виплати, колишні працівники прокуратури, судді та ті, чиї пенсії перевищують максимальний розмір.Так, повідомляється, що у березні 2023 року для 10,5 мільйонів українців було проіндексовано виплати на 19,7% – це приблизно 600 гривень. Тож під індексацію не потрапили:

працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менші ніж 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

У липні 2023 року будуть проіндексовані на 19,7% виплати для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. До них належать:

науковці;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

В той же час журналісти більше не належать до тих, хто виходить на пенсію за спецзаконом, тому індексація виплат проводиться за загальними правилами.

Перерахунок пенсій провели між тих, хто мав після призначення чи попереднього перерахунку пенсій страховий стаж тривалістю 24 місяці чи менше.

Як змінився розмір пенсій: