Британія виділить ще 500 млн доларів для України: куди підуть гроші [ Редагувати ]
Уряд, за підтримки Світового банку, підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі 500 млн доларів від Великої Британії з пакету допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яка буде надана за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії.
Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Світовий банк є одним із лідером щодо мобілізації ресурсів для допомоги України.
Очільник українського уряду повідомив, що кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
по темі
Велика Британія надасть Світовому банку гарантії на суму $3 млрд для надання Україні кредитів. Гарантії надаватимуться Світовому банку впродовж трьох років. Також Лондон надасть Києву фінансову допомогу на 240 млн фунтів стерлінгів
Уряд України сьогодні, 19 червня, затвердив новий меморандум із МВФ про економічну та фінансову політику
З 1 липня медичні препарати за програмою "Доступні ліки" відпускатимуть лише за електронним рецептом
В Україні жителі, домівки яких затопила вода після підриву Каховської ГЕС, отримають від держави грошову допомогу
У Швейцарії помер співзасновник букмекерської контори 1хBet Сергій Каршков. Російські слідчі шукали його вже кілька років