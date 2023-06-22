Уряд, за підтримки Світового банку, підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі 500 млн доларів від Великої Британії з пакету допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яка буде надана за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії.

Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Світовий банк є одним із лідером щодо мобілізації ресурсів для допомоги України.

Очільник українського уряду повідомив, що кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.