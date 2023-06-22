Заява президента України Володимира Зеленського про те, що росія готує теракт на Запорізький АЕС з викидом радіації, призначена як для міжнародної спільноти, яка має відреагувати на це та посили контроль над діями держави-агресора, так і для українців, які мають бути готовими до потенційного Чорнобиля-2.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.