"росія використовує терористичні методи ведення війни": Подоляк прокоментував попередження Зеленського про підготовку теракту на ЗАЕС (відео) [ Редагувати ]
Заява президента України Володимира Зеленського про те, що росія готує теракт на Запорізький АЕС з викидом радіації, призначена як для міжнародної спільноти, яка має відреагувати на це та посили контроль над діями держави-агресора, так і для українців, які мають бути готовими до потенційного Чорнобиля-2.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Росія використовує в цій війні виключно терористичні методи ведення війни. Вона це робить відверто. І головне, щоб міжнародні інституції все-таки зважили на ті ризики, які виникають, тому що маємо не тільки підірвану Каховську дамбу, маємо ЗАЕС як дуже великий ключовий ризиковий обєкт.
Маємо так само Кримський титан в Армянську, який також є таким ризикованим об'єктам. І головне, щоб країни-партнери наші, міжнародні інституції, знову ж таки більш прискіпливо дивилися в цьому напрямку...
Оце попередження президента воно безумовно має відношення до внутрішнього нашого ринку, і ми маємо бути свідомими того, що такі теракти можуть бути, і відповідні дії з нашого боку потрібно зробити. Перша за все - перевірити систему оповіщення, перевірити укриття щодо можливості використання його, знову ж таки в тому регіоні перш за все. І цим будуть займатися регіональні влади, які відповідні доручення вже отримали. Також треба перевірити чи наші люди будуть готові до цього з точки зору особистих заходів безпеки...
Тобто дві складові - щоб на глобальному ринку були відповідні реакції, і щоб достатнього жорстко живились за тим, що робить росія та тому чи іншому обєкті. І друга складова - щоб держава також провела певну роботу з забезпечення необхідних заходів убезпечення людей.
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