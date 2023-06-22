Україна має перемогти, "не програти" для нас не варіант - Єрмак [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак узяв участь у відкритій дискусії Атлантичної ради. До заходу приєдналися понад 800 слухачів, серед яких військові, дипломати, економісти, представники медіа та наукової спільноти.
Керівник ОП разом зі співголовою Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України, колишнім Генеральним секретарем НАТО та прем’єр-міністром Данії у 2001–2009 рр. Андерсом Фогом Расмуссеном виклали свою думку щодо перспектив членства України в альянсі, очікуваних результатів саміту НАТО у Вільнюсі та гарантій безпеки для нашої держави.
Під час зустрічі Єрмак також висловив переконання, що Україна має не лише перемогти росію, а й інтегруватись у північноатлантичну спільноту, а також отримати надійні безпекові гарантії на перехідний період.
"Народ України довів усьому світові право лишатися вільним. Він кров'ю, потом і сльозами заплатив за своє місце у лавах світової спільноти демократій. Відмовити йому зараз - це не лише позбавити Україну надії. Відмовити йому зараз – це зрадити все, за що Україна заплатила десятками тисяч життів і руйнуваннями, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Це буде поразкою для демократичної спільноти. Це буде тріумфом диктатури. Цьому треба запобігти. Не лише заради України - заради всіх демократій планети", - заявив Єрмак.
На його думку, Україна має отримати всю необхідну допомогу, бо прагнення російської диктатури відновити імперію не лише загрожує існуванню Української держави, а й спричиняє загрози - від воєнних до екологічних - для західної цивілізації та людства загалом.
"Україна має перемогти. "Не програти" для нас - не варіант. Просто відновити статус-кво - не варіант. Будь-яка невизначеність результату цієї війни, будь-яка двозначність у реакції НАТО щодо наших прагнень буде тотожною перемозі Росії", - наголосив він.
На його переконання, Україна має отримати чітку перспективу членства в НАТО, коли це дозволять обставини, і надійні безпекові гарантії на перехідний період.
Єрмак також нагадав, що можливі контури цих гарантій було розроблено спільно з Андерсом Фогом Расмуссеном і представлено у проекті Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact). Документ передбачає великі можливості для модифікацій, щоб було дотримано баланс інтересів України та держав-гарантів заради спільного блага.
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