"Більшість засекречено": зеленський привітав з Днем Центру спеціальних операцій "А" СБУ [ Редагувати ]
У пʼятницю, 23 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що сьогодні ми відзначаємо в нашій державі день дуже важливих та дуже ефективних наших воїнів - День Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
Звичайно, поки засекречено більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України. Але це дійсно круті операції, і хочу, щоб усі в Україні це знали і цим пишалися.
Це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди в районах бойових дій.
"А" СБУ – справжні наші, українські воїни! Взірцева українська сила! Дякую вам, хлопці! Кожному!
Вітаю вас із вашим днем і пишаюся вами! Бажаю всім вам якнайбільше знищити ворогів і всім нам із вами, усій нашій Україні – якнайшвидше перемогти. Слава вам, герої! Слава Україні!
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