У пʼятницю, 23 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що сьогодні ми відзначаємо в нашій державі день дуже важливих та дуже ефективних наших воїнів - День Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Звичайно, поки засекречено більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України. Але це дійсно круті операції, і хочу, щоб усі в Україні це знали і цим пишалися.

Це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди в районах бойових дій.

"А" СБУ – справжні наші, українські воїни! Взірцева українська сила! Дякую вам, хлопці! Кожному!