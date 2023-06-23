Місія МАГАТЕ відвідає постраждалі від підриву Каховської ГЕС райони [ Редагувати ]
Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провели зустріч.
Під час зустрічі, сторони обговорили:
результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС;
поточну ситуацію на станції після підриву дамби Каховської ГЕС.
Зокрема Галущенко й Гроссі порушили питання надання допомоги Україні від МАГАТЕ у подоланні наслідків катастрофічної кризи внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.
"Сторони підтвердили домовленості про спрямування в Україну місії для надання допомоги в рамках програми "Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Херсонській області". У її межах планується візит місії до постраждалих районів для оцінки нагальних потреб, а також розроблення довгострокового плану дій", - пише пресслужба.
Зазначається, що досвід МАГАТЕ також буде корисним в:
довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами;
оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури.
по темі
Підрив дамби Каховської ГЕС дозволив російським військам провести передислокації та посилити інші напрямки. У москві вважають, що ЗСУ не зможуть форсувати Дніпро
Міжнародна агенція з атомної енергії планує відправити до України місію, яка буде займатись оцінкою наслідків підриву Каховської ГЕС
У ДТЕК не виключають, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС в Україні можуть ввести відключення світла
У Херсонській області зафіксували зменшення рівня води
Розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС неможливо через окупацію та відсутність співпраці з загарбницькою владою