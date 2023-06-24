Цех, у якому відшивають футболки на підтримку спецпризначенців, Сергій відкрив у Кропивницькому торік у серпні.

Українці в тилу тримають бізнес-фронт! У Кропивницькому підприємець в умовах війни відкрив швейний цех. Шиє футболки, частину прибутку віддає на передову. Подивіться!

Машинка вишиває на футболці вовкулаку - це символ третього окремого полку імені князя Святослава Хороброго. А ще зображення містить певний таємний зміст.

Яна Пшеніцина, виконавча директорка Благодійного фонду "Полк Святослава Хороброго":

В оцій вишивці закладено слова "перемога", власне і футболки в нас називаються "Код перемоги", тому що ми заклали цей код, який зашифровано бродівським письмом: ось якщо придивитись, можна прочитати, ось літера п, ось е, р, знову ж таки е,м, о, г,а і так по колу.

Зображення для футболки розробила харківська дизайнерка. І воно неабияк подобається покупцям.

Яна Пшеніцина, виконавча директорка Благодійного фонду "Полк Святослава Хороброго" :

На футболки попит є, їх постійно замовлюють, так ми чесно не очікували, що буде такий великий попит, дуже приємно, що люди підтримують, люди купують, вони розуміють для чого вони це роблять.

Люди купують, зокрема, й тому що гроші від продажу футболок ідуть на підтримку наших захисників.

Яна Пшеніцина, виконавча директорка Благодійного фонду "Полк Святослава Хороброго":

Наразі у нас відкритий збір на дрон МАВІК-3 з тепловізором вартістю 270 тисяч гривень, на нього ми збираємо завдяки іншим нашим заходам, це публічні такі виступи, є оркестр третього полку прекрасно грає.

Цех, у якому відшивають футболки на підтримку спецпризначенців, Сергій відкрив у Кропивницькому торік у серпні. Отримав грант від держави. Допоміг також місцевий фонд підтримки підприємництва.

Сергій Циганков, директор швейного цеху:

Було 12 хвиль самих грантів в 22-му році, і я подав найперший по Кіровоградській області, коли не проводили ніяких навчань, я побачив і подався, мені відмовили, потім пройшов навчання, подав ще один проєкт, відправили на доопрацювання і взагалі із цих в період з першої хвилі і по дванадцяту, от я в 12-ту хвилю отримав грант на швейне обладнання, тому була можливість, я її використав просто не спиняючись і досягли свого результату.

У цеху вже розробляють дизайн нового одягу. Аби розміри допомоги фронту лише зростали.

Осьо ще ми нашим місцевим волонтерам віддаємо для плетіння маскувальних сіток, вони попросили і потім плетуть з них.

Сергій Циганков, директор швейного цеху: